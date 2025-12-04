 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 028,42
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SentinelOne chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la société de cybersécurité SentinelOne S.N chutent de 6,6 % à 15,89 $ après la cloche

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 271 millions de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 273,1 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Cependant, le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 258,9 millions de dollars, contre 257,7 millions de dollars estimés par les analystes

** Annonce de la démission de Barbara Larson de son poste de directrice financière et nomination de Barry Pidget en tant que directeur financier par intérim

** L'action a baissé de 23,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SENTINELONE RG-A
16,980 USD NYSE +0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank