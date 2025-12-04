SentinelOne chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la société de cybersécurité SentinelOne S.N chutent de 6,6 % à 15,89 $ après la cloche

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 271 millions de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 273,1 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Cependant, le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 258,9 millions de dollars, contre 257,7 millions de dollars estimés par les analystes

** Annonce de la démission de Barbara Larson de son poste de directrice financière et nomination de Barry Pidget en tant que directeur financier par intérim

** L'action a baissé de 23,5 % depuis le début de l'année