Sensorion soumet une demande d’autorisation d’essai clinique, en Europe, pour OTOF-GT, son produit de thérapie génique le plus avancé





Montpellier, 19 juillet, 2023, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce aujourd'hui avoir soumis une demande d’autorisation d’essai clinique (CTA) pour initier un essai clinique de phase 1/2 avec OTOF-GT en Europe (France, Italie et Allemagne).