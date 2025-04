Sensorion renforce sa gouvernance

AOF - EN SAVOIR PLUS

Parmi les faits marquants de sa carrière, il a également officié pendant huit ans chez Amgen Inc. en tant que Directeur Général de l'unité commerciale européenne de néphrologie, basée en Suisse.

(AOF) - Sensorion, biotech spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la nomination d'Amit Munshi en tant qu'administrateur indépendant et Président du Conseil d'Administration, à compter du 1er avril 2025. Il succède à John Furey qui quitte ses fonctions de membre indépendant du Conseil d'Administration. Amit Munshi est nommé président en remplacement de Khalil Barrage, qui occupait ce poste par intérim depuis le 31 mars 2023. Ce dernier continuera à siéger au Conseil d'Administration de Sensorion.

