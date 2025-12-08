Sensorion reçoit la validation du Comité indépendant de surveillance des données pour le SENS-501

(AOF) - Sensorion annonce que le comité indépendant de surveillance des données a confirmé la sécurité et la tolérance du SENS-501 après l’étude des données de la première partie de l’essai clinique de phase 1/2 Audiogene et soutient sa poursuite. Il s’agit d’un programme de thérapie génique développé par la société pour traiter une forme spécifique de surdité congénitale liée à des mutations du gène OTOF (otoferline). L’étude est menée chez des patients pédiatriques âgés de 6 à 31 mois.

Pour Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion : " Les résultats en matière de sécurité, combinés aux premiers signes d'efficacité observés jusqu'à présent chez les nourrissons et les enfants en bas âge, soutiennent la poursuite de l'essai clinique du SENS-501 ".

