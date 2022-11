Sensorion reçoit la désignation de maladie pédiatrique rare de la Food and Drug Administration américaine pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l’otoferline

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation de maladie pédiatrique rare au programme le plus avancé de thérapie génique de la Société, OTOF-GT, une thérapie génique prévue pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l’otoferline.

Le programme de développement du produit de thérapie génique de Sensorion, OTOF-GT, vise à restaurer l’audition de patients atteints de déficience en otoferline, l’une des formes les plus fréquentes de surdité congénitale