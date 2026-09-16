Sensorion envisage une introduction en Bourse aux Etats-Unis

Sensorion annonce avoir déposé à titre confidentiel un projet de document d'enregistrement (Form F-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, ouvrant la voie à une possible introduction en Bourse sur le marché américain.

Ce dépôt confidentiel constitue une étape préliminaire dans le cadre de l'évaluation par la société d'une potentielle introduction en Bourse aux Etats-Unis portant sur ses actions ordinaires, y compris sous la forme d'American Depositary Shares (ADS).

La société de biotechnologie, spécialisée dans le domaine des troubles auditifs, précise que l'admission aux négociations de ces ADS sur une Bourse nationale américaine serait réalisée sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions.