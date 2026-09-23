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Sensorion dévoile ses comptes semestriels
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 07:43
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La société de biotechnologie spécialisée dans la restauration et la prévention des troubles de l'audition a publié ses résultats financiers semestriels et fait le point sur son pipeline clinique.

L'entreprise a rappelé qu'elle avait décidé d'interrompre le développement de Sens-501, dans la perte auditive liée à l'otoferline, une protéine essentielle au fonctionnement de l'oreille interne, face à l'évolution du paysage concurrentiel. La biotech a réorienté ses priorités sur Sens-601, son candidat de thérapie génique ciblant les mutations du gène GJB2 (surdité neurosensorielle).

Au niveau des données financières, à la fin du semestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 88 millions d'euros (contre 47,5 millions d'euros au 31 décembre 2025). Cette position permet à la société de financer ses opérations jusqu'à la fin de l'année 2027.

Sur la période, les dépenses de R&D ont augmenté de 9% pour atteindre 16,4 millions d'euros, tandis que les frais généraux et administratifs sont passés de 4,1 à 7,7 millions d'euros, principalement à cause de changements au sein de la direction.

Enfin, la perte nette de Sensorion s'est élevée à 20,7 millions d'euros au premier semestre, contre 16 millions d'euros un an plus tôt.

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