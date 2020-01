Sensorion annonce sa présence à la 38ème Conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare à San Francisco

Sensorion annonce que l'équipe de direction, dont Nawal Ouzren, CEO, et Juergen Heitmann, Chief Business Officer, sera présente à San Francisco, USA, pendant la 38ème Conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare, qui se tiendra du 13 au 16 janvier 2020.

Sensorion rencontrera des partenaires et investisseurs potentiels afin de présenter les dernières avancées du SENS-401 en matière de perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL), incluant le financement non dilutif pour l'étude de Phase 2, les conclusions positives du Comité de Surveillance et de Suivi des Données (DSMB) de même que les avancées sur les programmes de thérapie génique.