Sensorion annonce sa participation au 31ème Congrès annuel de la Société Européenne de Thérapie Génique et Cellulaire avec la présentation de plusieurs posters sur GJB2-GT

Montpellier, 17 octobre, 2024, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation au 31ème Congrès de la Société Européenne de Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT) qui se tiendra à Rome, en Italie, du 22 au 25 octobre 2024.



À l’occasion de ce rendez-vous annuel, l’équipe scientifique de Sensorion présentera trois posters qui porteront sur les avancées de son candidat médicament de thérapie génique, GJB2-GT. Ce programme de recherche vise à restaurer l’audition des patients atteints de surdité liée à des mutations dans le gène GJB2. Les mutations de ce gène représentent la forme la plus fréquente de surdité chez l’enfant.



Le Professeur Christine Petit, M.D., Ph.D., Professeur émérite au Collège de France et Professeur à l'Institut Pasteur, France, Lauréate du Prix Kavli en 2018, Directrice de l’Institut de l’Audition, centre de l’Institut Pasteur où elle est Responsable du laboratoire d’Innovation en Thérapies de l’Audition, Présidente du Conseil Scientifique de Sensorion, présentera le poster suivant, en collaboration avec Sensorion : « Thérapie Génique GJB2 : réponse de deux modèles précliniques de la forme la plus fréquente de surdité humaine DFNB1 chez la souris ».