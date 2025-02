Sensorion annonce sa participation à plusieurs congrès au mois de mars 2025

Montpellier, 18 février, 2025, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à plusieurs congrès qui se tiendront au mois de mars 2025.

• Christine Le Bec, Ph.D., Responsable du développement analytique et du contrôle qualité, participera au congrès « Innovative Biologics and CMC Challenges vol.2 » qui aura lieu à Charleroi, en Belgique, du 11 au 12 mars 2025.

Elle y fera la présentation suivante : « Défis de fabrication et stratégies de contrôle sur les secteurs doubles AAV » (Manufacturing Challenges and Control Strategies for Dual AAV Vectors) le 12 mars de 12h15 à 12h45 CET.

• Sensorion participera également au congrès BIO-Europe Spring, qui se tiendra à Milan, en Italie, du 17 au 19 mars 2025.