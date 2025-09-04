Sensorion annonce sa participation à la 60ème conférence annuelle Inner Ear Biology Workshop, consacrée à la biologie de l’oreille interne

Montpellier, 4 septembre, 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à la 60ème conférence annuelle Inner Ear Biology Workshop, qui se tiendra du 13 au 16 septembre 2025, à Tübingen, en Allemagne.



À cette occasion, le docteur Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion, fera la présentation orale suivante le samedi 13 septembre 2025, de 13h10 à 13h30 CET, suivie d’une participation à une table ronde :



« Le programme de thérapie génique SENS-501 chez les jeunes enfants présentant une perte auditive sévère à profonde due à des mutations du gène de l’otoferline », (SENS-501 Gene Therapy in Young Children with Severe to Profound Hearing Loss Due to Otoferlin Mutations)



Au cours de l’événement, Anne-Gabrielle Harrus, Ph.D., scientifique préclinique II, présentera, le lundi 15 septembre 2025, de 13h à 14h30 CET, le poster suivant :



« Sécurité et efficacité de GJB2-GT, un candidat-médicament de thérapie génique basé sur un vecteur Adéno-Associé pour traiter la surdité non syndromique autosomique récessive 1A (DFNB1A) » (Safety and efficacy of GJB2-GT, An Adeno-Associated Vector-Based Gene Therapy Treatment Candidate for the Autosomal Recessive Non-Syndromic Deafness 1A (DFNB1A))

Poster #P70.