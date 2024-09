Sensorion annonce sa participation à la 59ème conférence annuelle Inner Ear Biology Workshop consacrée à la biologie de l’oreille interne

Montpellier, le 12 septembre 2024, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à la 59ème conférence annuelle Inner Ear Biology Workshop, qui se tiendra du 15 au 17 septembre 2024, à Varsovie, en Pologne.



À cette occasion, Géraldine Petit, Ph.D., Responsable d’une équipe préclinique de Sensorion, présentera le lundi 16 septembre 2024, de 13h à 14h CET, le poster suivant :



« Identification d’acteurs essentiels impliqués dans le mécanisme d'action du SENS-401 dans des conditions normale ou ototoxique de cultures d'organes cochléaires intacts, par une étude protéomique quantitative multiplexée basée sur la TMT (Tandem Mass Tag) »

(Multiplexed TMT-based quantitative proteomics identified essential players involved in the mechanism of action of SENS-401 observed under normal or ototoxic conditions in intact cochlear organ cultures)



Ce poster pourra être consulté sur le site de Sensorion peu après la session de présentation.