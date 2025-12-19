Sensorion annonce sa participation à la 44ème conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare Conference

Montpellier, 19 décembre 2025, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies destinées à restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, annonce aujourd'hui sa participation à la 44ᵉ conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare Conference, qui se tiendra à San Francisco (États-Unis) du 12 au 15 janvier 2026.



Lors de cet événement, Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, présentera les avancées de la société le 15 janvier 2026 à 8h15 PT (17h15 CET). Une séance de questions-réponses se tiendra à l’issue de la présentation.



À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, un important besoin médical non satisfait à l'échelle mondiale. Sensorion a mis en place une plateforme technologique unique de recherche et développement afin de mieux comprendre la physiopathologie et l'étiologie des maladies liées à l'oreille interne, ce qui lui permet de sélectionner les meilleures cibles et les meilleurs mécanismes d'action pour les médicaments candidats.