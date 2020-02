Sensorion annonce que Sofinnova Partners a converti la totalité de ses obligations convertibles en actions ordinaires

Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition annonce que Sofinnova Crossover I SLP a converti en actions ordinaires l'intégralité des 7.500.000 obligations convertibles qu'il avait souscrites en juin 2019.

La conversion a été réalisée sur la base d'un cours de référence de 0,76 € par action

Sofinnova Crossover I SLP détient dorénavant 11.822.258 actions et 20,19 % du capital et des droits de vote de Sensorion