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Sensorion annonce le dépôt confidentiel du projet de document d’enregistrement auprès de la SEC en vue d’une potentielle introduction en bourse aux Etats-Unis
information fournie par Boursorama CP 16/09/2026 à 07:30
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Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 16 septembre 2026 à 7h30 CET – Sensorion (FR001401A9Z0 – ALSEN) (« la Société »), Société pionnière de biotechnologie au stade clinique, dont les activités sont centrées sur le développement de nouvelles thérapies pour restaurer l’audition ainsi que traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui avoir déposé à titre confidentiel un projet de document d’enregistrement (Form F-1) auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »).

Ce dépôt confidentiel constitue une étape préliminaire dans le cadre de l'évaluation par la Société d'une potentielle introduction en bourse aux États-Unis portant sur ses actions ordinaires, y compris sous la forme d'American Depositary Shares (« ADS »), et de l'admission aux négociations desdites ADS sur une bourse nationale américaine, sous réserve des conditions de marché et d’autres conditions.

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières, et n’est pas constitutif d’une offre, d’une sollicitation ou d’une vente dans toute juridiction où cette offre, cette sollicitation ou cette vente serait illégale avant son enregistrement ou son autorisation conformément à la réglementation locale. Ce communiqué de presse est réalisé conformément à la Rule 135 de la loi américaine dite « Securities Act » de 1933.

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