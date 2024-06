Sensorion annonce la présentation de résultats prometteurs du SENS-401 lors de la prochaine Conférence Internationale sur les Implants Cochléaires et autres Technologies Implantables



Montpellier, le 20 juin 2024, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui que de nouvelles données prometteuses et analyses des résultats de l'étude clinique de Phase 2a SENS-401 après implantation cochléaire seront présentés lors de la 17e Conférence Internationale sur les Implants Cochléaires et autres Technologies Implantables (CI2024) qui se tiendra du 10 au 13 juillet 2024 à Vancouver, au Canada.