Sensorion annonce la nomination de Peter Weber, MD, MBA, au poste de Directeur Médical

• Le Dr Weber, otologiste et neurotologiste ayant dirigé le développement clinique de la première

thérapie génique approuvée par la FDA pour une surdité génétique, rejoint Sensorion alors que SENS-601 progresse en clinique



Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 19 octobre, 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR001401A9Z0 – ALSEN) (« la Société »), société de biotechnologie pionnière au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies visant à restaurer l’audition ainsi qu’à traiter et prévenir les troubles liés à la perte auditive, annonce aujourd’hui la nomination de Peter Weber, MD, MBA, au poste de Directeur Médical (Chief Medical Officer), à compter du 2 novembre 2026.

Le Dr Weber est otologiste et neurotologiste, avec plus de vingt ans de leadership clinique et industriel dans le domaine de la perte auditive. Le Dr Weber possède une expertise approfondie des maladies génétiques rares de l’oreille et fait partie des rares médecins à avoir dirigé le développement clinique de thérapies géniques pour les surdités génétiques.

Auparavant, en tant que Directeur Médical de Decibel Therapeutics, puis consultant médical senior auprès de Regeneron, le Dr Weber a piloté plusieurs programmes de thérapie génique monogénique pour l’oreille interne. Parmi eux figure la thérapie génique ciblant l’otoferline, devenue la première thérapie génique approuvée par la FDA pour une surdité génétique.