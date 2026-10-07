Sensorion annonce la nomination de Louis J. Arcudi III au poste de Directeur Financier

Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 7 octobre 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR001401A9Z0 – ALSEN) (« la Société »), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer l'audition et traiter et prévenir les troubles de l'audition, annonce aujourd'hui la nomination de Louis « Lou » J. Arcudi III au poste de Directeur Financier, avec effet au 7 octobre 2026. Lou Arcudi sera basé dans la région de Boston et rapportera à Fred Chereau, Directeur Général. Il succède à Laurene Danon, qui a décidé de quitter ses fonctions de Directrice Financière pour se consacrer à de nouveaux projets et qui continuera de conseiller le Directeur Général afin d'assurer une transition ordonnée.



Lou Arcudi apporte une solide expérience de direction financière et opérationnelle dans l'industrie biopharmaceutique, ayant notamment exercé les fonctions de Directeur Financier et de Directeur Général au sein de sociétés de biotechnologie cotées aux États-Unis et non cotées. Plus récemment, il était Directeur Financier d'Amolyt Pharma, société française au stade clinique spécialisée dans les maladies endocriniennes rares, qui a réalisé un financement de série C de 138 millions de dollars en 2023 avant d'être acquise par AstraZeneca en 2024 pour un montant pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars. Avant de rejoindre Amolyt, il a été Directeur Général de Millendo Therapeutics, qu'il a accompagnée jusqu'à sa fusion