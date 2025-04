Sensorion annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2025

Montpellier, 18 avril 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 12 mai 2025 à 14h00 CET, dans les locaux de l’hôtel Square Louvois, situé 12, rue de Louvois, 75002 Paris, France.



L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO n°41 du 4 avril 2025 et l’avis de convocation sera publié dans un journal d’annonces légales le 18 avril 2025.



Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée : www.sensorion.com.