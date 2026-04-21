Sensorion annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2026

Montpellier, le 21 avril 2026 à 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale mixte qui se tiendra le lundi 11 mai 2026 à 14h00 CET, dans les locaux de l’hôtel Square Louvois, situé 12, rue de Louvois, 75002 Paris (France).



L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces légales Obligatoires (« BALO ») n°40 du 3 avril 2026 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/telechargements/BALO/pdf/2026/0403/202604032600776.pdf) ; l’avis de convocation sera publié dans un journal d’annonces légales compétent (midilibre.fr) le 21 avril 2026.