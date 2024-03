Sensorion annonce la mise à disposition de son Rapport Financier Annuel 2023

Montpellier, 14 mars 2023, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la mise à disposition de son Rapport Financier Annuel 2023 auprès du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le Rapport Financier Annuel 2023 comprend notamment :

▪ Le rapport de gestion annuel ;

▪ Les comptes annuels et les comptes consolidés 2023 ;

▪ Les informations légales relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes en 2023.