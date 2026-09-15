 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sensorion annonce la finalisation des opérations de regroupement de ses actions
information fournie par Boursorama CP 15/09/2026 à 07:30
Ajouter Boursorama à vos sources

• Regroupement d’actions par voie d’échange de 50 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,10€ contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 5 €
• Prise d’effet du regroupement (cotation des actions nouvelles) : 15 septembre 2026


Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), 15 septembre 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR001401A9Z0 – ALSEN) (« la Société ») société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la réalisation aujourd'hui du regroupement des actions composant le capital social de la Société, tel que décidé par décision du Directeur Général du 27 juillet 2026, suivant subdélégation du Conseil d'administration du 23 juillet 2026, prise conformément à la douzième résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2026.
Conformément au regroupement, 50 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,10 € (les « Actions Anciennes ») ont été échangées contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 5 € (une « Action Nouvelle »).

Modalités du regroupement d’actions
Les principales caractéristiques de ce regroupement d'actions, telles que détaillées dans l'avis de regroupement paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 29 juillet 2026, dans l’avis rectificatif paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 31 juillet 2026 et dans le communiqué de presse publié

Valeurs associées

SENSORION
0,2175 EUR Euronext Paris -4,61%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    AXA vise une ROE de 15-17% en 2027-2029
    information fournie par Reuters 15.09.2026 07:44 

    (Actualisé avec détails §§3-6) AXA AXAF.PA a annoncé mardi viser une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17% de 2027 à 2029, l'assureur français tenant ce jour sa journée investisseurs destinée à la présentation de ses objectifs ... Lire la suite

  • un billet de 100 dollars en feu (Crédits: Adobe Stock)
    Les obligations s'effondrent alors que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2007
    information fournie par Reuters 15.09.2026 07:35 

    Les obligations ont chuté mardi, propulsant les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, à leur plus haut niveau depuis 2007, alors que la hausse des cours du pétrole a inquiété les investisseurs à l'approche des réunions décisives ... Lire la suite

  • SCOR SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SCOR SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 15.09.2026 07:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ALTEN : La tendance baissière peut reprendre
    ALTEN : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.09.2026 07:27 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,32 +0,79%
CAC 40
8 117,78 -0,76%
Or
4 297,4 -0,03%
TOTALENERGIES
79,53 +0,96%
EUR/USD SPOT
1,15379 -0,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank