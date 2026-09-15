Sensorion annonce la finalisation des opérations de regroupement de ses actions

• Regroupement d’actions par voie d’échange de 50 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,10€ contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 5 €

• Prise d’effet du regroupement (cotation des actions nouvelles) : 15 septembre 2026





Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), 15 septembre 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR001401A9Z0 – ALSEN) (« la Société ») société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la réalisation aujourd'hui du regroupement des actions composant le capital social de la Société, tel que décidé par décision du Directeur Général du 27 juillet 2026, suivant subdélégation du Conseil d'administration du 23 juillet 2026, prise conformément à la douzième résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2026.

Conformément au regroupement, 50 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,10 € (les « Actions Anciennes ») ont été échangées contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 5 € (une « Action Nouvelle »).



Modalités du regroupement d’actions

Les principales caractéristiques de ce regroupement d'actions, telles que détaillées dans l'avis de regroupement paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 29 juillet 2026, dans l’avis rectificatif paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 31 juillet 2026 et dans le communiqué de presse publié