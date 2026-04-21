Sensorion annonce convocation d’une assemblée générale mixte des actionnaires

* Sensorion tiendra assemblée générale mixte 11 mai 2026 à Paris. * Réunion portera sur projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée. * Documents préparatoires incluent brochure de convocation, ordre du jour, texte des résolutions. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sensorion SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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