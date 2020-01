Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Senard "espère" une décision sur le DG de Renault dans les prochains jours Reuters • 22/01/2020 à 13:15









PARIS, 22 janvier (Reuters) - Jean-Dominique Senard "espère" qu'une décision sera prise "dans les prochains jours" sur le nom du futur directeur général de Renault RENA.PA . Interrogé sur BFM Business, le président du constructeur automobile français a aussi déclaré mercredi que Renault et son partenaire d'alliance Nissan 7201.T ne devaient pas chercher à réaliser certains volumes de ventes aux dépens de leur politique tarifaire. (Gilles Guillaume et Bertrand Boucey)

