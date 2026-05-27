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Semtech en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action de Semtech SMTC.O bondit de 8,7% à 178,89 $ en pré-ouverture

** Le fabricant de semi-conducteurs et fournisseur de services cloud a publié mardi un BPA ajusté de 0,51 $ pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 0,45 $, selon AMC

** Chiffre d'affaires du premier trimestre annoncé à 291 millions de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 283,45 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'expansion des contrats remportés dans les secteurs des centres de données et de LoRa a stimulé la croissance - SMTC

** Au moins six courtiers, dont Stifel, Needham et Susquehanna, ont relevé leurs objectifs de cours après la publication des résultats

** 14 analystes sur 16 attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, deux la notent "conserver"; objectif de cours médian à 175 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action SMTC avait plus que doublé depuis le début de l'année

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