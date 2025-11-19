Semrush bondit après avoir appris qu'Adobe était sur le point de conclure un accord de rachat de 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre - ** Les actions de Semrush SEMR.N ont augmenté de 69,6 % à 11,48 $ ** Adobe ADBE.O est sur le point de conclure un accord de 1,9 milliard de dollars pour acquérir la société de logiciels SEMR, selon le WSJ
** Adobe est prêt à payer 12 $/shr pour Semrush, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet
** Cela représente une prime d'environ 77,5 % par rapport au prix de clôture de Semrush mardi
** ADBE et SEMR n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters
** L'accord aidera Adobe à renforcer ses outils de marketing pilotés par l'IA et ses capacités d'analyse de la marque
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de Semrush ont baissé de 43,10 % depuis le début de l'année, tandis que les actions d'Adobe ont baissé de 27,03 %
