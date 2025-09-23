 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sempra vend une participation de 10 milliards de dollars dans son unité et donne le feu vert au projet d'expansion de Port Arthur
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 21:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Sempra vend 45 % de son unité d'infrastructure à KKR et CPP

*

L'opération réduit les risques et augmente les bénéfices

*

L'expansion de Port Arthur LNG augmentera la capacité de 13 millions de tonnes d'ici 2031

*

La phase 2 a fait l'objet d'accords d'achat de GNL avec ConocoPhillips, EQT et JERA

(Annonces des plans de Sempra pour acheter une partie de son GNL de la phase 2 de Port Arthur au paragraphe 9)

Sempra SRE.N a déclaré mardi qu'il vendrait une participation de 45 % dans son unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars, et a approuvé une expansion de 14 milliards de dollars du projet Port Arthur LNG au Texas, envoyant les actions de l'entreprise à leur plus haut niveau depuis près de sept mois.

La vente de la participation à KKR KKR.N , ainsi qu'à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, implique une valeur de 22,2 milliards de dollars pour Sempra Infrastructure Partners, qui détient des actifs de gaz naturel liquéfié et des infrastructures connexes de gazoduc et de stockage.

Un consortium dirigé par KKR détiendra 65 % de l'unité, tandis que Sempra conservera 25 % et Abu Dhabi Investment Authority 10 % après la clôture de l'opération, prévue entre le deuxième et le troisième trimestre 2026.

Les sociétés de capital-investissement ont investi de manière agressive dans les infrastructures électriques, en raison de l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données d'IA et de la hausse de la consommation intérieure.

Pour Sempra, l'opération contribuera à simplifier son modèle d'entreprise, à réduire l'exposition aux actifs non liés aux services publics et à éliminer la nécessité d'émettre des actions ordinaires pour financer son plan d'investissement de 56 milliards de dollars pour la période 2025-2029.

La société a déclaré que la transaction devrait ajouter environ 20 cents au bénéfice annuel par action à partir de 2027. Les actions de Sempra ont augmenté de plus de 4 % pour atteindre 85,83 dollars. La société a également annoncé que Sempra Infrastructure Partners avait pris une décision finale d'investissement pour l'expansion de la phase 2 du Port Arthur LNG. Le projet prévoit l'ajout de deux trains de liquéfaction, d'un réservoir de stockage de GNL et d'installations connexes, ainsi qu'une augmentation de la capacité de 13 millions de tonnes (MTPA) par an. L'exploitation commerciale est prévue pour 2030 et 2031.

Cette décision souligne la croissance rapide de la demande d'exportations américaines de ce combustible superchillé.

Sempra a déjà vendu 10 MTPA de la nouvelle capacité à ConocoPhillips COP.N , JERA et EQT EQTAB.ST dans le cadre de contrats à long terme. Elle a également déclaré dans un document déposé mardi qu'une filiale achètera jusqu'à 0,75 MTPA de ce qu'il décrit comme une capacité excédentaire dans le cadre d'un accord qui pourrait suggérer des projets commerciaux.

Le financement de l'expansion provient d'un investissement minoritaire de 7 milliards de dollars dirigé par Blackstone Credit & Insurance, ainsi que par KKR, des fonds gérés par Apollo et Goldman Sachs Alternatives. Sempra Infrastructure Partners a déclaré qu'elle conserverait une participation de 50,1 % dans le projet.

