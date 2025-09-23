Sempra vend sa participation dans des plates-formes d'infrastructure pour 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'électricité et de gaz Sempra SRE.N a déclaré mardi qu'elle vendrait une participation de 45% dans Sempra Infrastructure Partners aux filiales de la société d'investissement KKR KKR.N et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada pour un montant de 10 milliards de dollars.