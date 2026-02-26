Sempra revoit à la hausse son plan de dépenses quinquennal et dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

(Mise à jour des actions et ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 2 et 9) par Pooja Menon

La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a augmenté son plan d'investissement sur cinq ans de 16% et a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre jeudi, aidée par la forte performance de son service public au Texas et ses efforts pour moderniser le réseau électrique.

Les actions de la société ont augmenté de 2,2 % dans la matinée.

Alors que les géants de la technologie s'empressent de construire des centres de données pour prendre en charge les tâches complexes liées à l'intelligence artificielle, les services publics américains augmentent leurs budgets d'investissement pour faire face à l'augmentation de la demande d'électricité.

Sempra a simplifié son modèle d'entreprise en concentrant ses investissements dans ses services publics et en modernisant le réseau pour le rendre plus efficace en termes de capital.

La société prévoit des dépenses d'investissement de 65 milliards de dollars entre 2026 et 2030, contre 56 milliards de dollars entre 2025 et 2029, afin de se concentrer sur les investissements dans les services publics réglementés au Texas et en Californie.

Les résultats trimestriels ont été stimulés par les bonnes performances de Sempra Texas, dont la compagnie Oncor a continué à étendre son réseau électrique pour répondre à la demande des clients industriels et des centres de données.

Sempra a également identifié 9 milliards de dollars de dépenses d'investissement supplémentaires potentielles jusqu'en 2030, la majorité étant destinée à soutenir l'expansion du réseau d'Oncor.

La société prévoit que achèvera la vente prévue d'une participation de 45 % dans Sempra Infrastructure Partners aux affiliés de KKR pour un montant de 10 milliards de dollars d'ici le deuxième ou le troisième trimestre.

"Le recyclage du capital, une voie de financement claire sans émission d'actions ordinaires dans le cadre du plan de base et la croissance continue des dividendes soutiennent le profil d'investissement simplifié et centré sur les services publics de la société", a déclaré Nicholas Amicucci, analyste chez Evercore ISI.

Les bénéfices de Sempra Texas utilities segment ont augmenté de 48,9 % pour atteindre 201 millions de dollars au cours du trimestre rapporté.

La société basée à San Diego, en Californie, a affiché un bénéfice ajusté de 1,28 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport aux estimations des analystes de 1,17 $ par action, selon les données compilées par LSEG.