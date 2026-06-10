Sempra indique que les projets liés au réseau électrique du Texas nécessitent un investissement de plus de 7 milliards de dollars après avoir reçu le soutien de l'ERCOT

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La société d'infrastructures énergétiques Sempra SRE.N a annoncé mercredi avoir obtenu les autorisations nécessaires pour de nouveaux projets de transport d'électricité au Texas qui, ajoutés aux projets déjà approuvés, devraient coûter plus de 7 milliards de dollars.

Les autorisations pour ces nouveaux projets ont été délivrées la semaine dernière par l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l'opérateur du réseau électrique de l'État.

La demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore augmenter cette année, selon l'U.S. Energy Information Administration, alors que les entreprises technologiques développent rapidement des centres de données, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière sur un seul site.

Les derniers projets de Sempra , qui comprennent de nouvelles lignes dans la région sud de Dallas-Fort Worth et le long du corridor de l'I-35, ainsi que des mises à niveau approuvées en avril, devraient répondre à environ 16 gigawatts de nouvelle demande en électricité.

Partout aux États-Unis, les compagnies d'électricité augmentent leurs tarifs et intensifient leurs dépenses d'investissement pour développer leurs infrastructures, alors qu'elles se livrent à une course effrénée pour répondre à la demande croissante des géants de la technologie.

Oncor Electric Delivery Company, dont Sempra détient 80,25 % des parts, devrait réaliser la majeure partie de ces projets.

Ces projets devraient être mis en service entre 2026 et 2034.