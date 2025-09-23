 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sempra gagne sur la vente d'une participation dans une unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société de services publics d'électricité et de gaz Sempra SRE.N augmentent de 3,3 % à 85,11 $ avant le marché

** La société vendra une participation de 45 % dans l'unité Sempra Infrastructure Partners pour 10 milliards de dollars aux affiliés de la société d'investissement KKR KKR.N et au Conseil de pension du Canada

** L'opération implique une valeur des capitaux propres de 22,2 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 31,7 milliards de dollars pour Sempra Infrastructure Partners

** La transaction devrait être finalisée entre le deuxième et le troisième trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 6,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KKR & CO
146,930 USD NYSE 0,00%
SEMPRA ENERGY
82,390 USD NYSE 0,00%
