Sempra gagne sur la vente d'une participation dans une unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars

23 septembre - ** Les actions de la société de services publics d'électricité et de gaz Sempra SRE.N augmentent de 3,3 % à 85,11 $ avant le marché

** La société vendra une participation de 45 % dans l'unité Sempra Infrastructure Partners pour 10 milliards de dollars aux affiliés de la société d'investissement KKR KKR.N et au Conseil de pension du Canada

** L'opération implique une valeur des capitaux propres de 22,2 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 31,7 milliards de dollars pour Sempra Infrastructure Partners

** La transaction devrait être finalisée entre le deuxième et le troisième trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 6,1 % depuis le début de l'année