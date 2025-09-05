Semiconducteurs : Trump promet des droits de douane "assez importants"

Le secteur des semiconducteurs fait l'objet de nombreuses rivalités entre les Etats-Unis et les principaux pays de production, comme la Chine et Taïwan.

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Parmi les innombrables dossiers des "tarifs Trump", le président amércain a annoncé jeudi 4 septembre que les Etats-Unis allaient "très prochainement" instaurer des droits de douane "assez importants" sur l'importation des semiconducteurs, composant clé dans la course mondiale à l'intelligence artificielle (IA). "Nous allons très prochainement instaurer des droits de douane", "pas très élevés, mais tout de même assez importants", a déclaré Donald Trump en marge d'un dîner à la Maison Blanche avec les plus grands patrons de la tech aux Etats-Unis.

Un mois plus tôt, le républicain avait annoncé son intention de taxer à 100% les "puces et semiconducteurs" importés, sans donner d'indication sur la date d'entrée en vigueur. "Mais la bonne nouvelle pour des entreprises comme Apple , c'est que si vous construisez (des usines) aux Etats-Unis ou vous vous êtes engagés à le faire, vous ne devrez pas payer", avait-il poursuivi. Plusieurs grands noms de la tech, fabricants ou dépendants des semiconducteurs, ont annoncé ces derniers mois des investissements sur le sol américain à l'instar d'Apple, qui a promis 600 milliards de dollars sur quatre ans, ou de Micron Technology, qui prévoit de les porter à 200 milliards de dollars.

Quels effets sur les mastodontes du secteur?

Dans un contexte de rivalité entre Etats-Unis et grands pays producteurs d'Asie, Washington a notamment révoqué l'autorisation accordée au géant taïwanais TSMC d'exporter sans licence vers la Chine du matériel américain de fabrication de puces électroniques. Autre monstre du secteur, Nvidia n'a pu vendre au deuxième trimestre sur le marché chinois aucune de ses puces H20, pourtant développées spécifiquement pour répondre aux exigences gouvernementales américaines.

Donald Trump a fait du développement de l'industrie manufacturière sur le sol américain l'un de ses chevaux de bataille et a notamment imposé des droits de douane tous azimuts pour freiner les importations et favoriser la production dans le pays. Certaines de ces surtaxes ont été jugées illégales par des tribunaux de première instance, selon lesquels un président n'a pas le pouvoir d'imposer des taxes douanières généralisées. La Cour suprême a été saisie par l'administration Trump mercredi sur cette question.