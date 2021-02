Semi-conducteurs : un secteur au cœur du rebond

Des composants électroniques omniprésents dans tous les usages de notre vie quotidienne. (© Freepix/Fotolia/Kanate/Kuka)

Le marché des puces électroniques connaît une accélération avec la crise sanitaire. Le Revenu recommande d'être sélectif parmi les onze valeurs cotées à Paris, avec une prime à la taille et à la qualité.

C'est la revanche du matériel (hardware en anglais) sur la partie dématérialisée des logiciels.

Longtemps parent pauvre de l'informatique, l'industrie des composants électroniques connaît une nouvelle jeunesse à la faveur de la crise sanitaire, qui a favorisé à la fois le télétravail, l'enseignement et la médecine à distance, les divertissements numériques à domicile (jeux vidéo, streaming) et l'explosion de la mobilité verte. Les ventes de micro-ordinateurs, de consoles de jeux et autres véhicules électriques sont ainsi en plein boom, alimentant la demande en puces électroniques.

Pénurie de stocks

Résultat, selon WSTS, après une baisse de 12,8% en 2019, les revenus mondiaux des entreprises de semi-conducteurs ont rebondi l'an dernier à 433 milliards de dollars, en hausse de 5,1%. L'association anticipe une accélération de la croissance du marché en 2021 à +8,4%.

Le déploiement de la 5G, qui va doper l'équipement en smartphones, et la reprise des ventes de véhicules, notamment en Chine, contribuent à cette dynamique. Au point de créer des tensions dans les chaînes d'approvisionnement, avec une pénurie de stocks de composants dans l'automobile, qui freine actuellement les usines des constructeurs.

Des vents contraires

D'autres nuages pointent à l'horizon pour le secteur. La principale crainte des stratèges d'Aurel BGC est liée aux investissements massifs