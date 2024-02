Semi-conducteurs: GlobalFoundries va recevoir une aide de 1,5 milliard de dollars des Etats-Unis

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Les Etats-Unis prévoient d'accorder 1,5 milliard de dollars au géant américain des puces électroniques GlobalFoundries pour dynamiser la production nationale, a annoncé lundi le département du Commerce.

Selon les termes de l'accord préliminaire dévoilé par le département du commerce, le financement vise à "renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement américain, à favoriser la compétitivité américaine dans la production" des semi-conducteurs.

L'accord vise aussi à soutenir les capacités économiques et la sécurité nationale des Etats-Unis en la matière.

Les fonds seront destinés à la construction de nouvelles usines et à la montée en gamme des structures existantes à New York et dans le Vermont (nord-est).

Cette enveloppe conduira à "créer des milliers de bons emplois bien payés, ici, aux Etats-Unis", s'est félicitée la vice-présidente Kamala Harris, citée dans le communiqué du département du Commerce.

Les usines de production de semi-conducteurs demandent des investissements colossaux, du fait en particulier de la finesse de gravure des composants qui nécessite la mise en place de procédés de fabrication extrêmement sophistiqués.

Le secteur, dominé par le taïwanais TSMC, est toujours en train de chercher à retrouver son équilibre mis à mal par la pandémie de Covid-19 qui a paralysé les chaînes d'approvisionnement en Asie, par l'inflation et les tensions géopolitiques qui pèsent sur les économies mondiales.

La demande particulièrement importante du secteur automobile accroît la pression sur la production des puces utilisées massivement dans les smartphones et les appareils électroniques.