Semestre solide pour Vusion

Le spécialiste de la digitalisation du commerce physique (-0,07%) confirme une forte croissance au premier semestre 2026, mais reste encore largement porté par Walmart.

Sur la période, Vusion a réalisé un chiffre d'affaires IFRS de 820 millions d'euros, en hausse de 34% sur un an, soit 839 millions d'euros en données ajustées ( 29%). La croissance a été particulièrement soutenue dans la zone Amériques et Reste du Monde ( 39%), portée par la poursuite du déploiement de la solution EdgeSense chez Walmart aux Etats-Unis et au Mexique. En EMEA, la progression est restée plus modérée à 6%, notamment grâce au partenariat stratégique avec Carrefour.

Après un début d'année marqué par un effet de comparaison élevé lié aux importants contrats signés avec Walmart en 2025, les prises de commandes ont montré des signes de reprise au deuxième trimestre, avec une hausse de 7% sur un an et de 16% par rapport au premier trimestre.

Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs annuels, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires ajusté comprise entre 15 et 20 % à changes et droits de douane constants, ainsi qu'une amélioration de 100 points de base de la marge d'Ebitda ajusté.

Stifel reste à l'achat

Les analystes restent toutefois attentifs à la dépendance du groupe envers son principal client. AlphaValue souligne que Walmart représente 77% des ventes IFRS du semestre, estimant que la croissance demeure encore concentrée autour de ce contrat majeur. Le bureau d'études note également la faiblesse relative de l'activité en EMEA et le recul de 22% des prises de commandes sur le semestre, tout en reconnaissant la confirmation des objectifs du groupe.

A l'inverse, Stifel maintient sa recommandation à l'achat, considérant que le marché sous-estime le potentiel de croissance à moyen terme de Vusion. Le courtier met en avant la reprise des commandes, un portefeuille de grands projets solide et l'accélération des solutions EdgeSense et Computer Vision. Il estime que l'objectif de 2,2 MdEUR de chiffre d'affaires en 2027 reste crédible.

Enfin, Stifel juge l'acquisition d'In-Store Media (ISM) particulièrement stratégique, en renforçant la présence de Vusion dans le Retail Media et en ajoutant un troisième relais de croissance aux côtés des étiquettes électroniques (ESL) et des solutions de vision par ordinateur. Cette opération doit contribuer à diversifier progressivement le modèle du groupe et à réduire sa dépendance à Walmart.