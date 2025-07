SEMCO Technologies: succès de l'introduction en bourse information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - SEMCO Technologies, concepteur et fabricant de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, avec un taux de sursouscription de 5,6 fois.



L'opération se traduit par une augmentation de capital de quatre millions d'euros via l'émission de 266.666 actions nouvelles, et la cession de 2.733.333 actions par l'actionnaire cédant, correspondant à un montant d'environ 41 millions.



Le produit net estimé de l'émission des actions nouvelles (environ 3,2 millions d'euros) permettra de doter SEMCO Technologies des moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance.



Sur la base des 10.266.666 actions existantes à l'issue de l'opération, sa capitalisation boursière s'élève à 154 millions d'euros. Le règlement-livraison devrait intervenir le 8 juillet et les négociations des actions devraient débuter le 9 juillet.





Valeurs associées SEMCO TECHNOLOGIES 0,000 EUR Euronext Paris 0,00%