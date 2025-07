Adoption du grand projet de loi budgétaire américain

Amundi

Le grand projet de loi budgétaire américain, appelé « One Big Beautiful Bill », a été adopté par la Chambre des représentants le 3 juillet et envoyé au Président pour signature le 4 juillet, jour de la fête nationale des Etats-Unis.

Ce projet de loi, d'un montant de 3 400 milliards de dollars, renouvelle les réductions d'impôts décidées par M. Trump lors de son premier mandat et met en œuvre ses promesses électorales telles que la suppression de l'impôt sur le revenu pour les pourboires et le renforcement des contrôles de l'immigration. Il prévoit également un relèvement du plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars et sera partiellement financé par des coupes budgétaires dans Medicaid et d'autres programmes de santé. Toutefois, la majeure partie du projet de loi sera financée par un endettement supplémentaire.

Cette situation suscite des inquiétudes quant à la soutenabilité de la dette américaine et à l'évolution du déficit budgétaire, et pourrait entraîner une plus grande volatilité des obligations et du dollar. Alors que les actifs américains restent incontournables pour les investisseurs, ceux-ci pourraient continuer à chercher à diversifier leurs portefeuilles en s'orientant vers d'autres zones géographiques.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :