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SEMCO Technologies rejoint l’indice Euronext Tech Leaders
information fournie par Boursorama CP 01/06/2026 à 18:30

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce son entrée dans l’indice Euronext Tech Leaders.

Laurent Pélissier, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, déclare : « Nous sommes très fiers d’intégrer Euronext Tech Leaders, qui rassemble les acteurs technologiques européens les plus performants. Cette distinction souligne la dynamique de croissance de SEMCO Technologies et renforce notre visibilité auprès des investisseurs internationaux. Elle accompagne notre ambition de développement et d’innovation à l’échelle mondiale.»

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SEMCO TECHNOLOGIES
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