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SEMCO Technologies publie ses résultats semestriels 2026 : forte dynamique commerciale et solides performances financières
information fournie par Boursorama CP 22/09/2026 à 17:45
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Laurent Pélissier, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, déclare : « Ce premier semestre confirme le début d’une nouvelle phase dans le développement de SEMCO Technologies. La croissance de près de 20% de notre chiffre d’affaires traduit à la fois la montée en puissance de nos clients historiques et l’élargissement progressif de notre portefeuille clients. Elle reflète également les besoins croissants des leaders mondiaux de la fabrication d’équipements pour nos composants stratégiques, les eChucks, utilisés dans la production des semi-conducteurs de nouvelle génération. La stabilité de nos frais généraux dans un contexte de hausse de près de 20% de l’activité illustre la capacité de notre modèle à absorber la croissance et contribue à la progression de notre marge d’EBIT, qui s’établit à 40,7% ce semestre. Cette combinaison entre dynamique commerciale et excellence opérationnelle nous permet d’aborder le second semestre avec confiance et de confirmer pleinement nos objectifs à horizon 2028. »

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