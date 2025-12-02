SEMCO Technologies double sa capacité industrielle annuelle avec la mise en service d’une nouvelle ligne de production automatisée

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.



• Doublement de la capacité de production en année pleine, en ligne avec la stratégie d’investissements d'automatisation et d'optimisation de l'outil industriel annoncée lors de l’introduction en bourse

• Déploiement de l’automatisation au service du rendement et de la qualité des eChucks toujours plus performants



SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce la mise en service de sa nouvelle ligne de production automatisée en salle blanche sur son site à Montpellier.



Cette nouvelle ligne de production automatisée marque une étape stratégique dans la montée en puissance industrielle de SEMCO Technologies et sa capacité à répondre aux exigences de ses clients en termes de performance et de qualité de semi-conducteurs de pointe.