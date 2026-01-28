 Aller au contenu principal
SEMCO Technologies dépasse son objectif de chiffre d’affaires 2025 et confirme sa dynamique de croissance
information fournie par Boursorama CP 28/01/2026 à 18:00

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.

• Chiffre d’affaires 2025 historique de 34,7 M€ à taux de change constant, en hausse de +31,5% par rapport à 2024

• Dépassement de l’objectif annuel 2025 fixé à 33,0 M€

• Confirmation de l’ensemble des objectifs commerciaux, opérationnels et financiers

Castries, France, le 28 janvier 2026 – 18h00 CET – SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2025.

