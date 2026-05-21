SEMCO Technologies annonce le large succès de l'opération de cession d’actions par son actionnaire majoritaire de 50 M€, soit 10,8% du capital

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Castries, France, le 21 mai 2026 – 07h45 CEST – SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd'hui avoir été informé par ECM Technologies , l’actionnaire majoritaire de SEMCO Technologies, de la réalisation de la cession de 1.111.111 actions SEMCO Technologies au prix de 45,00 euros par action représentant 50 M€, à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré.





Laurent PELISSIER, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, déclare : « Nous nous félicitons du succès de cette opération qui permet d’ouvrir davantage le capital auprès d’actionnaires existants et à de nouveaux investisseurs notamment internationaux. SEMCO Technologies et ses équipes, poursuivront la trajectoire de croissance forte réalisée depuis l’introduction en bourse. »





Face à une forte demande de la part des investisseurs, ECM Technologies a décidé d’augmenter le montant de l’Opération à 50 M€.