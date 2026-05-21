 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SEMCO Technologies annonce le large succès de l'opération de cession d’actions par son actionnaire majoritaire de 50 M€, soit 10,8% du capital
information fournie par Boursorama CP 21/05/2026 à 07:45

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.


Castries, France, le 21 mai 2026 – 07h45 CEST – SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd'hui avoir été informé par ECM Technologies , l’actionnaire majoritaire de SEMCO Technologies, de la réalisation de la cession de 1.111.111 actions SEMCO Technologies au prix de 45,00 euros par action représentant 50 M€, à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré.


Laurent PELISSIER, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, déclare : « Nous nous félicitons du succès de cette opération qui permet d’ouvrir davantage le capital auprès d’actionnaires existants et à de nouveaux investisseurs notamment internationaux. SEMCO Technologies et ses équipes, poursuivront la trajectoire de croissance forte réalisée depuis l’introduction en bourse. »


Face à une forte demande de la part des investisseurs, ECM Technologies a décidé d’augmenter le montant de l’Opération à 50 M€.

Valeurs associées

SEMCO TECHNOLOGIES
47,3000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,31 +1,09%
CAC 40
8 117,42 0,00%
NANOBIOTIX
36,94 0,00%
SOITEC
158 0,00%
2CRSI
41,4 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank