Colas (Bouygues) signe contrat de construction de €345 millions au Canada

Un logo de Bouygues lors du salon VivaTech

‌Colas, filiale de ​Bouygues, annoncé jeudi avoir remporté un contrat d'un ​montant de 345 millions ​d'euros au Canada ⁠pour la construction ‌de la section ouest du contournement de ​Bradford, ‌en Ontario.

Les travaux ⁠de construction de ce tronçon autoroutier de ⁠6,5km ‌doivent débuter dans quelques ⁠semaines et ‌dureront jusqu'en 2030, ⁠selon un communiqué du ⁠groupe.

Le ‌projet devrait par ailleurs ​soutenir ‌environ 2.200 emplois par an et ​générer jusqu'à 286 millions de ⁠dollars (246,13 million d'euros) pour l'économie ontarienne, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)