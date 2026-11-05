 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SEMCO Technologies annonce la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions, d’un montant maximum de 1 M€, visant leur annulation
information fournie par Boursorama CP 05/11/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions.

Dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2026, SEMCO Technologies a décidé de mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions.

Dividendes

Valeurs associées

SEMCO TECHNOLOGIES
36,050 EUR Euronext Paris -9,88%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
91,64 -16,73%
BIOPHYTIS
0,0402 +1,01%
CAC 40
8 205,37 +0,34%
Pétrole Brent
97,16 +2,68%
2CRSI
16,22 -9,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank