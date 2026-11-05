SEMCO Technologies annonce la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions, d’un montant maximum de 1 M€, visant leur annulation

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SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions.
Dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2026, SEMCO Technologies a décidé de mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions.
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