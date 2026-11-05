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Semco rachète jusqu'à 1 million d'euros de ses actions pour les annuler
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 18:11

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Le programme de rachat de l'entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs a débute ce 5 novembre.

Semco Technologies avait obtenu l'autorisation pour une telle opération lors de l'assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2026. La société va donc pouvoir dépenser jusqu'à 1 million d'euros pour acheter ses propres actions, dans le but de les annuler.

Le groupe pourra les acquérir "à tout moment et par tous moyens, y compris par acquisition de blocs de titres" à partir de ce 5 novembre et jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard, pour un montant maximal fixé à 1 million d'euros.

Dans le sillage des valeurs du secteur technologique, l'action Semco a terminé la séance en chute de 9,88%, à 36,05 euros.

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SEMCO TECHNOLOGIES
36,050 EUR Euronext Paris -9,88%
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