Semco profite d'une initiation à l'achat chez Berenberg

Semco Technologies prend 2,1% à 49 EUR dans les premiers échanges à Paris, soutenu par Berenberg, qui initie sa couverture du dossier avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours fixé à 68 EUR.

"Semco Technologies est un fabricant français spécialisé exclusivement dans les plateaux électrostatiques (electrostatic chucks ou eChucks), des composants de niche qui permettent de maintenir les plaquettes de semi-conducteurs (wafers) en place pendant leur traitement", rappelle le courtier allemand.

Berenberg souligne que l'eChuck, bien que souvent négligé par rapport aux équipements de fabrication de semi-conducteurs de plusieurs millions d'euros dans lesquels il est intégré, joue pourtant un rôle essentiel.

"Il assure la planéité du wafer, la maîtrise de la contamination et l'uniformité de la température, des paramètres qui influent directement sur le rendement de production des usines de semi-conducteurs", poursuit-il.

Selon Berenberg, Semco entre dans une phase de forte croissance, qui devrait également soutenir l'amélioration de ses marges, alors que l'industrie s'oriente de plus en plus vers des solutions de maintien des wafers à forte valeur ajoutée, domaine dans lequel la société est spécialisée.