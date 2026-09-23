Semco entouré après une publication semestrielle encourageante

(Zonebourse.com) - Semco Technologies grimpe de 6,8% à 46,4 EUR à Paris, au lendemain d'une publication semestrielle marquée à la fois par une meilleure rentabilité et une dynamique commerciale vigoureuse, permettant à la société de confirmer ses objectifs à l'horizon 2028 et à TP ICAP de maintenir sa recommandation "achat".

Au titre du 1er semestre 2026, le spécialiste des composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs a vu son résultat net bondir de 39,3% à 5,77 MEUR et son profit opérationnel (EBIT) croître de 26% à près de 8,1 MEUR, soit une marge améliorée de 2,1 points à 40,7%.

Semco Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 19,88 MEUR, en croissance de 19,6% ( 21,1% à taux de change constant), une dynamique alimentée par la montée en puissance des clients existants et l'élargissement du portefeuille commercial.

"La croissance de près de 20% de notre chiffre d'affaires reflète à la fois l'ampleur croissante de nos clients de longue date et l'expansion progressive de notre base de clients", met ainsi en avant son CEO, Laurent Pélissier.

"Elle illustre également la demande croissante des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements pour nos composants stratégiques, les eChucks, utilisés dans la production de semi-conducteurs de nouvelle génération", poursuit-il.

"La stabilité de nos coûts généraux dans un contexte de croissance des affaires de près de 20% met en lumière la capacité de notre modèle économique à absorber la croissance", ajoute le dirigeant, qui affiche donc sa confiance pour le 2e semestre.

Des objectifs confirmés pour 2028

Fort de ces performances et de cette dynamique commerciale, Semco Technologies confirme ses objectifs pour 2028, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 55 MEUR, une marge d'EBIT de plus de 40% et une distribution de plus de 30% du résultat net.

"Parfaitement en ligne avec nos attentes, les résultats du 1er semestre 2026 ont confirmé une nouvelle fois l'impeccable exécution de Semco. La croissance, les marges et la génération de trésorerie progressent de concert, tandis que la visibilité demeure élevée", réagit TP ICAP à cette publication.

"Autant d'éléments nous conduisant à envisager la reproduction de ce schéma de création de valeur semestre après semestre, confortant ainsi notre conviction dans un dépassement significatif des objectifs du plan 2028", ajoute le bureau d'études, qui conseille le titre à "achat" avec un objectif de cours de 52 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.