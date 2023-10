Semaine négative pour les actions

Amundi

Baisse des demandes initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis, hausse de l'indice de confiance économique de la zone euro, progression plus rapide que prévu de l'économie chinoise … Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La semaine a été négative pour les actions, les marchés américains ont surperformé leurs homologues européens et les marchés émergents se sont mal comportés cette semaine, la Chine en tête, en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient et de la hausse des rendements obligataires.

Cette hausse est due à des signaux plus forts que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis, qui réaffirment la résilience de l'économie américaine. Le taux à 10 ans a augmenté de 36 points de base (pbs) pour atteindre 4,99 % aux États-Unis et a gagné environ 20 pbs pour atteindre 2,9 % en Allemagne.

La nouvelle flambée des rendements obligataires américains a entraîné une tendance générale à la hausse et une augmentation de la volatilité des taux d'intérêt, ce qui a déclenché un mouvement de repli du risque. Les transactions sur le dollar américain sont toujours fortes : le billet vert s'est apprécié par rapport aux devises des pays émergents d'Amérique latine et d'Asie, tandis que les devises des pays d'Europe centrale et orientale ont gagné un peu de terrain, en particulier la Pologne.

Les matières premières, quant à elles, sont en hausse de +4,5 % (à l'exclusion des produits agricoles et du bétail) depuis une semaine.

