Semaine écourtée, mais bilan positif pour le CAC 40

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en légère hausse sur fond d'une certaine détente sur le front de la guerre commerciale. La Chine envisagerait de suspendre ses droits de douane de 125% visant les importations américaines pour certains produits, affirme Bloomberg. A Paris, plusieurs publications trimestrielles de sociétés du CAC 40 ont été bien accueillies : Accor, Saint-Gobain et Safran. Le CAC 40 a gagné 0,45% à 7536,26 points, portant ses gains sur 4 séances à 3,4%. L'indice EuroStoxx50 a, lui, progressé de 0,76% à 5153,61 points.

En Europe, WPP (-0,79% à 555,40 pence) a déclaré une baisse de 2,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,48 milliards de livres (contre 2,54 milliards de consensus) tout en confirmant ses objectifs annuels. A Paris, Publicis évolue également dans le vert (+2,45% à 89,36 euros). Le groupe publicitaire britannique a fait savoir, que même s'il n'est pas directement touché par les droits de douane, ceux-ci "auront un impact sur un certain nombre de nos clients et sur l'économie en général".

A Paris, Accor s'est distingué parmi les plus fortes progressions de l'indice CAC 40 avec un gain de 6,3 %, à 43,22 euros, après un point trimestriel marqué par le dynamisme de l’hôtellerie de luxe. Le chiffre d’affaires de l’activité " Luxe et Lifestyle " a bondi de 17,9 %, à 668 millions d’euros. De son côté, la division " Premium, milieu de gamme et économique " a vu ses revenus croître de 1,8 %, à 703 millions d’euros. Au total, le groupe hôtelier a généré des revenus en hausse de 9,2 % au premier trimestre, à 1,3549 milliard d’euros, au-dessus des attentes.

Edenred a dégringolé de 16,78% à 26,53 euros et Pluxee de 8,76% à 19,05 euros). Les deux titres ont basculé dans le rouge vers 11 heures alors que, selon le média local "Otimista", le Brésil pourrait remplacer les cartes traditionnelles de ticket-restaurant par Pix, un système de versement instantané et direct pour l'utilisateur. Le versement via Pix, réalisable à partir de n'importe quelle banque ou institution financière, a été lancé en 2020 par la banque centrale et est devenu extrêmement populaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril , le climat des affaires en France reste morose, a indiqué l'Insee ce vendredi. À 96, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd un point (après arrondi) et se situe en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires rebondit dans l’industrie et les services, diminue dans le bâtiment et se replie fortement dans le commerce de détail.

L'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs est ressorti à 52,2 en avril contre 57 en mars. Il était attendu à 50,8.

Vers 17h45, l'euro cède 0,14% à 1,1373 dollar.