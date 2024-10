Semaine difficile pour le yen

(AOF) - Le yen a été la devise la moins performante du G10 cette semaine, relève MUFG. La paire dollar-yen est passée d'un plus bas intrajournalier de 141,65 lundi à un plus haut hier de 147,24. "L'augmentation de l'incertitude quant aux perspectives de la BoJ a favorisé un affaiblissement du yen cette semaine, parallèlement à la hausse des rendements américains et aux tensions au Moyen-Orient", explique la Banque japonaise.

Si le nouveau Premier ministre, Shigeru Ishiba, soutient la normalisation de la politique monétaire de la Banque du Japon, il est cependant apparu plus accommodant que ne le prévoyaient les marchés.

Selon RBC BlueBay AM, un mouvement vers 150 yens pourrait représenter un point intéressant pour commencer à construire une position longue sur la monnaie japonaise.